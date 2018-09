I creatori di AniMan Quiz alla fumetteria di Cassano

Sabato 29 settembre dalle 16 alle 19 nella fumetteria Otaku Hero di Cassano Magnago, da 11 anni presente nel settore, si terrà per la prima volta un incontro con i creatori di AniMan Quiz, un videogioco per piattaforma Android.

Il gioco AniMan Quiz nasce con l’idea di mettere alla prova le conoscenze nell’ambito manga e anime dagli anni ’60 ad oggi ,verranno poste delle domande al riguardo e ci saranno 4 possibili riposte tra cui scegliere. Le partite si possono svolgere in modalità giocatore singolo oppure in multiplayer

Vincere permette di ottenere monete d’oro per sbloccare compensi e aiuti

Mettiti alla prova e sfida te stesso o i tuoi amici

Il videogioco è sviluppato da YumeGears per la piattaforma android e creato dal team di Roberto Scarciello, Game designer, Marco Albiero nelle vesti di character designer e Andrea Rotolo nel ruolo di doppiatore professionista.

Cassano Magnago avrà l’onore di poter ospitare in città dei personaggi illustri fra cui

Marco Albiero noto illustratore e fumettista e docente dell’accademia europea di manga.

Lavora per diverse riviste e fumetti tratti da serie animate, tra cui La Principessa Sissi, Totally Spies per Panini, Tokyo Mew Mew, Mermaid Melody, Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, Spider Riders, Twin Princess Principesse Gemelle, Kilari, Gormiti, Blue Dragon, Bella Sara, Tom&Jerry, Scooby Doo, Dragon Ball, Le nuove avventure di Peter Pan e Zou per Edizioni Play Press. Realizza la copertina di Fivelandia18, Pokémon e Dragon Ball Compilation Dance per RTI Music e lavora come designer di videogames: Targten, Magic Weel Mistress e Megaslot per Qubica e di loghi per cellulari Sexy Manga e i Cucciolosi per Buongiorno Vitaminic.

Ha pubblicato i fumetti di: 166 Call Me, Il ruggito del campione su Milan Generation e Kappa Angels su Kappa Magazine, Arcana Mundi e Totally Spies, Redakai e LoliRock per Marathon Media.

Marco viene scelto da Toei Animation PNP e Backstage come illustratore ufficiale della Style Guide di Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon Super, Sailor Moon SuperS e Sailor Moon Stars.

Dalla Gazzetta dello Sport gli arriva l’incarico di realizzare le cover per i DVD di Capitan Tsubasa – Holly e Benji, Attacker You! – Mila e Shiro, Ashita no Joe – Rocky Joe.

Inoltre Illustra i libri della serie di Milla & Sugar, Vuoi ballare con me per Edizioni Piemme e La gatta magica per Il Battello a Vapore – Edizioni Piemme.

Andrea Rotolo doppiatore professionista. Ha collaborato con Yamato video doppiando le serie di i cavalieri dello zodiaco lost canvas e sengoku basara.

Presta la voce a Gabi dalla serie di “izuma eleven go – il film” e a Ringo dalla serie animata “orfani” di Bonelli Inoltre Andrea fa del gruppo Orion Web Dubbing

Roberto Scarciello, Game designer, appassionato di informatica,ha un profilo professionale orientato principalmente alla programmazione. Segue, però, diversi aspetti correlati al mondo del media ed entertainment, in particolar modo la grafica 3d, l’animazione e la fotografia.

Nel 2014 fa parte del team che sviluppa la prima versione del gioco Happy On Life della comunità europea, un videogame il cui scopo è far conoscere ai giovani i comportamenti corretti e scorretti della vita quotidiana online. Il gioco è l’applicazione più scaricata tra quelle sviluppate dalla CE.

Ha collaborato allo sviluppo di diversi moduli e applicazioni per lo streaming e videogames.

Attualmente è al lavoro (con il marchio YumeGears di cui è fondatore) sullo sviluppo di diversi videogames (a breve e lungo termine) e su un sistema di promozione per i prodotti degli sviluppatori indipendenti a costo zero.

Un occasione unica per poter incontrare personaggi di spicco e chi interverrà potrà fare domande sia sul mondo di Anime e Manga che su come di sviluppa un videogame, come si crea il character design e in cosa consiste il doppiaggio di un videogioco.