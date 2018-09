Dalle sorgenti dell’Olona a Varese lungo la via Francisca

Un altro successo per le camminate lungo la Via Francisca del Lucomagno. Sabato 29 settembre alcune decine di persone si sono ritrovate nel centro del Parco del Campo dei fiori alla Rasa per una passeggiata sul tracciato dell’antica via.

Un percorso di una quindicina di chilometri che dal piccolo borgo ha portato i pellegrini al Sacro Monte passando da Oronco e lungo la via Sacra. Da lì a Villa Toeplitz e poi il percorso urbano dentro il centro della città, ai giardini Estensi per concludersi poi a Villa Recalcati.

Quaranta iscritti provenienti da gran parte della nostra provincia, ma anche da Milano, Vigevano, Magenta e altre località. Grazie all’organizzazione della Provincia e della Regione con la collaborazione di due guide del parco, tutta la giornata si è svolta nel migliore dei modi e tutti hanno potuto godere delle bellezze incontrate lungo il percorso.

L’iniziativa era inserita nel programma del festival Nature Urbane.