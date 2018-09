Danze e piatti irlandesi per comprare il pulmino degli anziani

La Fondazione Giuseppe e Giuliana Ronzoni Onlus è una moderna Residenza per Anziani situata nel Comune di Besozzo e, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Besozzo e la collaborazione della Pro Loco, ha organizzato per sabato 22 settembre 2018 una “Serata irlandese” presso la sede della Fondazione stessa, in via degli Orti 14 a Besozzo.

Scopo dell’iniziativa è raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di un piccolo pulmino che trasporti gli anziani per le loro necessità all’esterno della comunità e anche uscire per andare a prendere un gelato o una cioccolata in compagnia è un’occasione che rende la vita più “dolce” per gli anziani ospiti.

Per entrare nello spirito della verde isola il programma della serata prevede alle 20.30 il gruppo “Sheegoolah” che suonerà musica celtica dal vivo e dalle ore 19 sarà aperto uno stand gastronomico con piatti e bevande tipici irlandesi (Guiness inclusa). È possibile parcheggiare nel parcheggio delle scuole medie antistante la Fondazione.