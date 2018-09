Dieci mesi allo stalker di Lara Comi

Ha rimediato una condanna a 10 mesi di reclusione Giovanni Bernardini, lo stalker di Lara Comi. La condanna nei confronti dell’imprenditore originario di Jesolo è arrivata attorno a mezzogiorno da parte del giudice Valeria Recaneschi del Tribunale di Busto Arsizio.

L’uomo aveva curiosamente patteggiato 18 mesi per i fatti fino a dicembre 2017 il giorno stesso in cui veniva rinviato a giudizio per i fatti fino a marzo di quest’anno dal giudice per l’udienza preliminare.

Il difensore di parte civile Mario David Mascia aveva, invece, fatto notare che l’istruttoria dibattimentale e la stessa perizia erano state calibrate su tutti i fatti anche anteriori al 7 dicembre 2017 ed oggetto del patteggiamento impugnato dal Procuratore generale di Milano. Per Bernardini, dunque, la pena complessiva arriva a 2 anni e 6 mesi. Per lui anche una provisionale di 5 mila euro a titolo di risarcimento per i danni subiti dall’eurodeputata forzista e le spese processuali.

Dopo aver perso follemente la testa per lei, Bernardini ha iniziato a tampinare la Comi seguendola anche nei vari appuntamenti politici pubblici o a iniziative di beneficenza. Uno tra i tanti episodi curiosi che l’ha visto protagonista si è verificato ai margini di una partita di calcio quando ha cercato di consegnarle un anello di fidanzamento. La persecuzione è proseguita per quasi due anni, anche sui social network dove Bernardini ha agito anche con profili fasulli infarciti di foto religiose e di Lara Comi.