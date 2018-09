Una discarica di fianco alla discarica «Sabato la puliamo»

Un giro nei boschi e la scoperta: una vera e propria discarica.

Siamo nella piana di Cavona, a Cuveglio, dove in tanti, purtroppo, abbandonano rifiuti in mezzo alla natura.

In una delle spedizioni di pulizia del gruppo “Strade pulite” è avvenuta la scoperta.

Da qui l’invito da parte di uno dei nuovi adepti di questo gruppo che lotta contro l’abbandono dei rifiuti, l’assessore di Cuveglio Renato Furigo che lancia l’appello sul facabook: «Cari amici per chi volesse aiutare me e l’amico Ermanno ci troviamo sabato 15 ore 9.00 presso la piattaforma ecologica di Cavona per pulire il bosco adiacente pieno d’immondizia. È necessario portare un paio di guanti e una pettorina catarifrangente (tipo quella da auto). In caso di pioggia verrà rinviata: vi aspettiamo».