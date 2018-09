Anche l’assessore diventa pulitore della valle

Per un giorno si è tolto i panni da assessore e addosso ha portato la pettorina del volontario.

Così Renato Furigo, in giunta a Cuveglio con deleghe a turismo, commercio e artigianato si è schierato con le truppe dei pulitori che, partiti dalla Valganna qualche tempo fa, hanno cominciato a colonizzare con questa sana e utile abitudine anche le valli vicine.

Oltre al Luinese e alla Valmarchirolo ecco che il progetto raccoglie adepti anche su Cuveglio.

A dire il vero la chioma argentea di Ermanno Masseroni già da tempo si nota sulle strade provinciali e comunali che si dipanano fra Azzio e Cuvio passando verso il fondovalle.

In bici, o con la sua “Uno” un po’ datata, lo si vede in ogni stagione a bordo strada mentre lega i sacchi, a seconda dei giorni di raccolta del calendario settimanale: il personale sa che quei sacchi li ha “fatti” l’Ermanno, già pronti e differenziati: nel viola il secco, nel giallo la plastica…

E via così.

Tornando alla new entry, l’assessore Furigo ha dichiarato: «Oggi io e il mio amico Ermanno ci siamo regalati due strade: via per Cantevria e interpoderale per Cuvio. Guardate i risultati e ditemi: perché?!».

A dire il vero per Furigo, la presenza sul territorio è un po’ il pane quotidiano. E in particolare l’assessore si è sempre distinto per la sua sensibilità nell’ambito della lotta all’abbandono dei rifiuti, un problema che purtroppo, come si ricorderà, non ha risparmiato neppure i comuni della Valcuvia.