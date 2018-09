Girasoli e lacrime per l’ultimo abbraccio a Monica

La chiesa del SS Crocifisso colma di amici e parenti, tanto dolore e una bara di legno chiaro ricoperta di luminosi girasoli. Si è chiusa così, con l’ultimo abbraccio di chi le voleva bene, l’esistenza terrena di Monica Squillacioti, la donna di 44 anni investita e uccisa una mattina all’alba sulla strada della Valganna.

Galleria fotografica Lavena Ponte Tresa: il funerale di Monica Squillacioti 4 di 9

Ai funerali, celebrati oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Lavena Ponte Tresa, tanta gente, le sue sorelle e i tanti amici che aveva lasciato in paese, dove aveva vissuto per tanti anni prima di trasferirsi in Valganna.

Per Monica le parole accorate di don Aurelio, che la conosceva e conosceva i suoi tormenti interiori, i suoi dubbi, le sue scelte non sempre comprese, il suo bisogno di affetto.

L’ultimo commosso saluto una delle sue sorelle l’ha voluto affidare ad una lettera che è stata letta alla conclusione della cerimonia: «Te ne sei andata lasciando un vuoto che non si colmerà mai – ha detto la sorella di Monica, con la voce rotta dal pianto – La tua vita è stata una continua ricerca d’affetto, tu così sensibile che chiunque poteva ferirti, tu forte e fragile, tu che cadevi ma trovavi sempre la forza di rialzarti. Questa volta non ce l’hai fatta, ma dove sei adesso forse sei in pace e questo solo ci aiuterà ad accettare la tua assenza».