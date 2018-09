Gzhel, l’antico folklore russo sul palco del Sociale

L’appuntamento è per il 24 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio, unica data italiana nell’ambito del tour europeo della Compagnia. Uno spettacolo unico nel suo genere, capace di portare sul palcoscenico tutte le atmosfere e suggestioni della tradizione coreutica russa, questo show mozzafiato continua a richiamare il pubblico di tutto il mondo.

Fondato nel 1988 a Mosca, il Russian National Show “Ghzel” porta in scena un caleidoscopio di danze nazionali esaltando l’antico folklore del popolo Russo, omaggiando al contempo anche i capolavori mondiali della danza tradizionale. Infatti, il repertorio della Compagnia si arricchisce continuamente di nuove esibizioni e danze, mantenendo il proprio stile inconfondibile, e fondendo sul palcoscenico le nuove tecnologie multimediali con le idee creative dei propri coreografi.

50 artisti in scena, 500 splendidi costumi, giochi di luce mozzafiato per ricreare miti, canzoni e cerimonie di tutta la Russia. Le coreografie pittoresche, frizzanti e acrobatiche della compagnia trasmetteranno allo spettatore tutta la profondità dell’animo russo.

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO SOCIALE “DELIA CAJELLI” (Via Dante, 20, Busto Arsizio), tel. 0331 67900, online e nei punti vendita del circuito TICKETONE. Prezzi a partire da euro 30.