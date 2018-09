Incendio in una abitazione nella notte, arrivano i vigili del fuoco

Oggi, venerdì 28 settembre, alle 5 di mattina, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti in via Cinque Giornate a Busto Arsizio a causa di un incendio in una abitazione.

Per cause ancora in fase di accertamento, in una casa di tre piani si è sviluppato un incendio: le fiamme hanno distrutto l’ultimo piano e la copertura.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un’autoscala e un autobotte: hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Non ci sono feriti, ma lo stabile è stato dichiarato inagibile.