Incendio all’ottavo piano del grattacielo di piazza San Michele

Un denso fumo nero che si alzava da un balcone ad angolo. È così che è scattato l’allarme a Busto Arsizio, per un incendio che ha interessato il grattacielo in piazza San Michele.

È successo poco dopo le 16.30 di lunedì 24 settembre quando, per cause che ancora non sono chiare, il fuoco ha iniziato a bruciare un armadio su un balcone dell’ottavo piano (il sesto della parte residenziale, ndr). Subito è scattato l’allarme anche perchè per via del forte vento il timore era che l’incendio potesse espandersi molto rapidamente.

Due persone anziane si trovavano all’interno della casa, sono state portate in salvo e non risultano ferite.

Sul posto sono intervenuti parecchi uomini dei vigili del fuoco con numerosi automezzi. L’incendio è stato rapidamente spento e sono in corso le operazioni di bonifica. Proprio per questo la circolazione nella piazza, in una zona centrale della città, è stata interrotta per permettere l’intervento di spegnimento. Si può circolare solo su via Quintino Sella mentre chi proviene o vuole andare verso il Museo del Tessile viene deviato sulla viabilità circostante.