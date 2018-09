Inseguimento in autostrada: fuggitivo si schianta su guardrail

Ha ignorato l’alt dei carabinieri e ha cercato di scappare dando vita ad un inseguimento che si è concluso contro il guardrail dell’autostrada A9 Milano-Como. Così è finito nei guai un marocchino 29enne irregolare tornato in Italia dopo essere stato espulso due anni fa.

A trovarlo, mentre era al volante di un’Audi A6, i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Saronno. Sabato mattina i carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno visto l’auto uscire da un’area boschiva in viale Lombardia a Saronno ed hanno deciso di controllare la vettura. In realtà lo straniero al volante invece di fermarsi ha accelerato, ma i militari non si sono lasciati prendere di sorpresa e hanno iniziato ad inseguirlo.

Percorrendo via Parma l’Audi è entrata allo svincolo di Origgio Uboldo e ha proseguito al sua corsa fino a quando, complice una manovra azzardata, non è arrivato l’impatto con il guard rail. Il conducente ha cercato di scappare a piedi ma è stato bloccato dai carabinieri. L’Audi è stata sequestrata mentre con l’identificazione i carabinieri hanno scoperto che lo straniero era irregolare sul territorio nazionale.