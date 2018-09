Italo premia gli iscritti al programma fedeltà

Italo presenta il nuovo concorso “Riparti con Italo e vinci i tuoi viaggi”, dedicato a tutti i clienti iscritti al programma fedeltà Italo Più.

I viaggiatori Italo Più che acquisteranno un biglietto entro il 20 novembre avranno una grande opportunità: ogni giorno in palio un voucher pari al valore1 del biglietto acquistato. Un’occasione speciale per poter vincere un viaggio a bordo di Italo, immergendosi nel confort dei treni AGV ed EVO.

Le sorprese per i viaggiatori non finiscono qui, ci sono anche i super premi finali messi a disposizione dalla società ferroviaria: 500€ per il Primo estratto e 250€ per Secondo e Terzo estratto, erogati tramite voucher2 da utilizzare per concedersi piacevoli viaggi e gite fuori porta.