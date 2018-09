Johnson e Soffia imprendibili sul percorso della Stramulino

Seconda vittoria consecutiva per Ernest Johnson Nti ed Elena Soffia nelle gare che compongono il circuito del Piede d’Oro Varese. I due atleti, tesserati rispettivamente per Runner Varese e Cassano Magnago, avevano vinto sette giorni fa la tappa di Mercallo, la prima dopo la pausa estiva, e si sono ripetuti ieri – domenica 23 – in quel di Brebbia.

Nella 19a “Stramulino” organizzata a Ronchée dalla Polisportiva Roncherese, Johnson si è imposto nella gara maschile di 10,4 chilometri: ordine d’arrivo che nelle prime cinque posizioni è stato identico alla prova di Mercallo visto che Rachid Argoub (Whirlpool) è stato secondo davanti a Fernando Coltro (Valbossa), a Fabio De Paoli (AttivaSalute) e a Giuseppe Bollini (Circuito Running). Quarto assoluto – ma non inserito in classifica PdO – Salah Argoub.

In campo femminile successo come detto per Soffia, 41a assoluta sul percorso brebbiese: alle sue spalle podio per Chiara Naso (AttivaSalute) e Sofia Barbetta (Valbossa). Quarta e quinta posizione per Orietta Toffolon e Barbara Pierini. Con questo successo Elena Soffia diventa la primatista solitaria di vittorie nel Piede d’Oro 2018: è l’unica (tra uomini e donne) ad avere vinto quattro prove in questa stagione.

Domenica prossima appuntamento molto atteso, quello con la “10K del Lago di Varese” che si disputa accanto alla “Tre ruote intorno al lago” di handbike. Alcune informazioni sono disponibili QUI.