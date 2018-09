La convocazione del Consiglio è valida

Botta e risposta tra opposizione e maggioranza sulla regolarità della convocazione del Consiglio comunale.

La Lega, subito prima dell’avvio della seduta, aveva tenuto una conferenza stampa nella propria sede in cui erano presenti tutti e quattro gli esponenti del Carroccio a Palazzo Estense. È stata denunciata l’irregolarità della convocazione. Posizione poi ribadita in apertura dei lavori da Fabio Binelli che ha presentato una mozione contro la decisione del Presidente Malerba.

“La seduta del consiglio comunale – ha sostenuto il leghista – è stato convocata in modo irregolare perché l’attività come previsto dal regolamento è sospesa nel mese di agosto. Questo riguarda anche la conferenza dei capigruppo avvenuta il 23 del mese scorso. Non ci sono ragioni di urgenza. Siamo quindi di fronte alla violazione delle regole che tutelano le minoranze. Questo sfiducia il presidente del Consiglio comunale che non ha vigilato”.

Il Presidente Malerba ha subito replicato. “L’articolo 39 recita che l’ordinaria amministrazione è sospesa tranne nei casi di urgenza. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio qualora lo richiedano nove consiglieri o il sindaco che ha richiesto di farlo al più presto anche senza la conferenza dei capigruppo. La presa di posizione di Binelli manifesta un problema interno alla Lega”.

Sul punto è intervenuto anche l’avvocato Elio Carrasi, dirigente del Comune. “L’atto di convocazione è regolare ed è nelle funzioni del Presidente esercitare il ruolo monocratico come previsto dal regolamento”.

È intervenuto anche il sindaco Davide Galimberti. “Ho ritenuto di convocare il consiglio per condividere le decisioni da prendere dopo le decisioni del Governo che vuole scippare 18 milioni di euro dovuti dal bando per le periferie. La precedente amministrazione non aveva mosso un dito per partecipare l’anno precedente. Domani ci sarà un’audizione dei rappresentanti dei sindaci di Anci alla Camera. Per questo è importante che il nostro Comune partecipi a seguito di una decisione del Consiglio”.

Prima dell’apertura dei punti all’ordine del giorno la mozione di Binelli è stata messa ai voti ricevendo sei voti favorevoli, tre astenuti e 16 contrari. Bocciata quindi l’obiezione sulla regolarità della seduta.