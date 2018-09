La fanfara dei bersaglieri suona a Caldana

Quattro case fanno una comunità. E le comunità, anche le più piccole, di continue novità si nutrono.

Così è per la piccola frazione di Caldana dove non c’era bisogno essere paesani di vecchia data, nella giornata di ieri, per rendersi conto che era in corso un evento storico vero e proprio: la fanfara dei bersaglieri.

Nella giornata di ieri 9 settembre, per le vie del paesino hanno risuonato le note della Filarmonica e della Fanfara dei bersaglieri Vidoletti.

«Una grande emozione ha destato la sfilata tra le strade del paese delle due compagini – ha spiegato Fernanda Ribolzi, presidente della Filarmonica . La manifestazione si è conclusa presso il parco con buon cibo e tanta ulteriore allegria, non tralasciando il valore aggiunto che questi eventi possono dare al paese».