La libreria Kentro chiude

Era nata dalle ceneri della “libreria dei salesiani” ma ha avuto una vita breve, benchè molto intensa, la libreria Kentro.

Il saluto ad amici e clienti è stato affidato a un post sulla loro pagina facebook:

Carissimi Amici e Amiche di Kentro,

eccoci dopo la pausa d’agosto. Un mese in cui abbiamo dovuto valutare attentamente la possibilità di tenere aperta quella che abbiamo sempre considerato la nostra e vostra libreria. Un pò particolare a dire il vero. Libri per l’anima, libri per formarsi, per riflettere, per imparare l’arte della vita, libri scelti per bambini e per ragazzi. Forse di queste letture non abbiamo più bisogno? O forse si. Però lo shop on line è più comodo, acquisto comodamente seduto sulla poltrona di casa. A proposito di “casa” in tanti ci avete detto che entrando in libreria si percepisce profumo di casa, un clima ed un’atmosfera di serenità, e di questo siamo contentissimi e ve ne siamo grati.

Abbiamo valutato attentamente e siamo davvero dispiaciuti di dovervi dare la notizia che la libreria chiuderà alla fine di settembre. Non solo non ci saranno più i libri e l’oggettistica, non troverete più i ragazzi del Millepiedi il venerdì mattina, e neppure le ragazze di Magari Domani il giovedì pomeriggio che rallegravano con la loro presenza e che frequentavano il negozio di Via Merini 7. Non ci saranno più le letture del sabato per i ragazzi con la “Colazione in Kentro”, gli incontri con belle realtà associative del territorio come ad esempio i Centri di Aiuto alla Vita, Libera, Associazione Articolo 3 e tanti altri. Non ci saranno più le nostre presentazioni di libri, con il calore e l’intimità che si creava e la luce negli occhi di chi se ne andava a fatica..perchè “sarebbe bello poter restare ancora un poco ma è ora di chiudere..”

Non ci saranno più le nostre raccolte di giochi per i bambini seguiti dalla Caritas, insieme a quelle delle uova di Pasqua, e quelle di “Una pappa per la vita” per le mamme seguite dai Centri aiuto alla vita.

Resterà comunque attiva l’Associazione che in questi due anni e mezzo circa ha creato legami con la città di Varese per collaborare e interagire sul territorio affinchè esistano ancora “Spazi di Vita Buona” da vivere.

GRAZIE A CHI IN QUESTI ANNI CI HA SOSTENUTO E HA VARCATO LA PORTA DEL NEGOZIO. GRAZIE A CHI HA PRESO IL CAFFE’ CON NOI ED E’ ENTRATO ANCHE SOLO PER IL PIACERE DI INCONTRARCI.