La Livorno degli anni ’80 e il terremoto in Emilia protagonisti del weekend al Gagarin

Entra nel vivo la programmazione della stagione del Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Per questo weekend nei locali di via Galvani è in programma la prima parte del festival Controculturae e un concerto più documentario di Bob Corn. Ecco il programma completo

VENERDI 28 SETTEMBRE – h.21:00

Controculturae, l’autunno caldo del Circolo Gagarin

Presentazione di “VOCI POSSENTI E CORSARE” di Falorn con sonorizzazione live di Giona Vinti

Come diceva Piero Ciampi, “Livorno è un’isola, il luogo più difficile” e le storie complesse sono sempre le più interessanti. Per questo è stata raccontata spesso con parole e immagini. C’è però una storia quasi sconosciuta, quella degli spazi e delle persone non allineate che hanno movimentato la città negli ultimi trent’anni.Luca Falorni ci mette le parole del suo libro edito per Agenzia X, Giona Vinti i sintetizzatori modulari, durante la lettura e anche dopo per un po’ di movimento. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI. Il reading concerto inizia alle 21:30 circa.

SABATO 29 SETTEMBRE – h.22:00

live

BOB CORN + proiezione del documentario INAGIBILE prima del concerto

Tiziano Sgarbi, Bob Corn quando è sul palco, è il padre spirituale di buona parte della scena musicale indipendente, specialmente nell’area emiliana. Mai inclinato alle mode, sempre incredibilmente vero, torna nelle nostre zone con la sua chitarra, le sue storie e carico gigante di intensità e dolcezza. Prima del concerto proiettiamo INAGIBILE, un documentario sul dramma del terremoto in Emilia visto dalla prospettiva di un musicista, Bob Corn stesso, che ha sempre girato il mondo con la sua musica ma che dal 20 maggio 2012 non ha più scritto canzoni, e quelle vecchie ha voglia di suonarle a casa sua, più che altrove. Ingresso up to you, riservato ai soci ARCI. Il concerto inizia alle 22:00 circa.

Il circolo rimane poi aperto tutti i giorni della settimana, tranne il lunedì