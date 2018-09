La “Musica degli angeli” per una sera tra arte e bellezza

La Musica degli Angeli, percorso di musica e cultura, prosegue il suo itinerario alla scoperta delle bellezze meno note del territorio varesino.

La stagione musicale, organizzata dall‘Associazione Cameristica di Varese in partenariato con il Comune di Varese e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto farà tappa domani, venerdì 28 settembre alle 21, all’ Oratorio di S. Domenico, ex battistero, a fianco della chiesa parrocchiale di Velate, ora destinato permanentemente a spazio culturale.

L’edificio, al centro dell’antico Borgo medievale alle pendici del Sacro Monte di Velate, fu anticamente Oratorio della Confraternita del Rosario dei padri domenicani intitolato a San Domenico e nel 1930 venne trasformato in Battistero al servizio delle famiglie residenti nelle magnifiche ville di Velate.

L’occasione di conoscere ed apprezzare questo splendido luogo sarà il concerto dell’ Ensemble Le Cameriste Ambrosiane con al clavicembalo, in qualità di soliste, Chiara Nicora e Angela Lazzaroni. In programma un concerto giovanile di Mozart e un divertimento per archi, il concerto in re maggiore di Haydn e il doppio concerto di Bach BWV 1060.

Alle 20.30, prima del concerto, visita guidata alla chiesa a cura di Paola Piatti del Centro culturale di Velate.

Ingresso libero.