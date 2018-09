“La nostra azienda è convenzionata con il Comune”. Ma il Comune smentisce

“La nostra azienda è convenzionata con il Comune”, dice il volantino. Ma il Comune smentisce l’annuncio pubblicitario, distribuito in questi giorni nella cittadina.

«Abbiamo ricevuto segnalazioni di questo volantino distribuito da Nsa Group di Cerro Maggiore, che dice di essere convenzionata con il Comune per rimozione. Ma non è vero» spiega la vicesindaco Alessandra Cariglino (foto d’archivio).

Sia chiaro: non stiamo parlando di una truffa, ma di un’azienda regolarmente attiva nel settore dello smaltimento di amianto. Quel che il Comune contesta è la comunicazione scorretta, ancorché piuttosto generico (il volantino dice infatti “Convenzionati con il vostro Comune”, senza specificare i singoli Comuni).

«La Polizia Locale si è messa in atto per diffidare la società per la falsa comunicazione sul territorio» conclude l’assessore. Per il municipio è anche occasione per ricordare invece che esiste un’azienda convenzionata (davvero) con il Comune, la Ekosater, dal 2014.