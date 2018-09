Laboratori, magia e tante bici per “La festa dei bambini”

L’associazione “NidoMiPiace onlus” anche quest’anno propone l’atteso appuntamento con “La festa dei bambini”, giunta alla sua sesta edizione. L’appuntamento è per il pomeriggio di domenica 9 settembre lungo le vie Nazario Sauro e Luigi Cadorna di Olgiate Olona dove, dalle 14.00 alle 19.00, saranno attivi svariati laboratori creativi dedicati ai bambini che potranno costtruire animali di cartone, sbizzarrirsi con l’argilla, creare bijoux e palloncini antistress, o cimentarsi sale colorato, aeroplani di carta e giardinaggio.

Saranno allestiti anche degli spazi di gioco libero e svariati intrattenimenti, dalla baby dance al trucca bimbi passando per sculture di palloncini colorati.

Il mago Nigolas presenterà a grandi e piccini uno spettacolo di meraviglia e giocoleria, mentre un’attenzione speciale merita il “Mini bike park” allestito per l’occasione dalla società ciclistica G.S. Solbiatese: ogni bimbo in sella alla sua bicicletta potrà sperimentare il percorso, ideale per mountain bike. Annunciato anche un percorso ad ostacoli gonfiabile e, per i più piccoli, un coloratissimo villaggio gonfiabile.

Contemporaneamente nel vicino parco di Villa Shapira alcune associazioni sportive del territorio tra cui G.S. Solbiatese, Draghi Valle Olona e Bulls Rescaldina, presenteranno le loro attività coinvolgendo direttamente i bambini in giochi e dimostrazioni.

Come nelle edizioni passate, anche quest’anno a tutti i bambini verrà offerta la merenda, e regalato un gadget a ricordo dell’evento. Durante tutta la manifestazione sarà attivo un punto ristoro con servizio bar.

“La festa dei bambini” non è solo un grande evento durante il quale i bambini e le famiglie possono divertirsi imparando – spiegano i promotori – è anche l’occasione per aprire la città ai bambini stessi trasformando lo spazio urbano in un luogo vivo e sociale“.

Il ricavato della manifestazione verrà interamente reinvestito sul territorio, per sostenere progetti a favore di minori.

Per la partecipazione dei bambini ai laboratori ed alle varie attività verrà richiesto un contributo di 10 euro, con sconti per fratelli e sorelle.

In caso di maltempo la festa sarà posticipata a domenica 16 settembre

Tutte le attività vengono realizzate grazie al contributo di volontari, sia soci che non soci, che a titolo gratuito, collaborano e partecipano attivamente.

Evento realizzato con il patrocinio del comune di Olgiate Olona (VA) e la collaborazione di Volandia.