È l’ora di scoprire i nuovi Mastini: al PalAlbani arriva il Fiemme

Da anni, a Varese, non si respirava un’estate con tante novità (positive) sul fronte dell’hockey su ghiaccio. Dopo la stagione passata, in cui le due realtà cittadine hanno iniziato un percorso comune con le insegne dei Bandits, l’accordo tra HC Varese e Killer Bees si è fatto ancora più stretto e ha portato al ritorno sulle maglie del tradizionale logo dei Mastini e alla costruzione di una squadra che può ambire a posizioni interessanti nel campionato di Italian Hockey League (IHL).

Torneo che prende il via sabato 22 con quattro partite e che vede i gialloneri, affidati a coach John Cacciatore, impegnati per la prima partita dalle 19,30 di domenica 23 (biglietti anche sul circuito Liveticket). I Mastini ospitano al PalAlbani il Valdifiemme in un match subito interessante dal punto di vista del gioco e del “posizionamento” delle squadre nel ranking stagionale.

La IHL – di fatto la vecchia Serie B – ha ridotto il numero di squadre passato da 12 a 10 ma nettamente innalzato il livello tecnico, un po’ per via del “restringimento”, un po’ per il passaggio del Milano alla categoria Elite (i rossoblu hanno liberato diversi giocatori interessanti), un po’ per l’ammissione di uno straniero per ogni squadra.

Varese in questo senso ha pescato nell’usato sicuro, ingaggiando quel Marco Franchini già visto in città con i Killer Bees, e affiancandogli l’oriundo Dominic Perna, pezzo pregiato di un mercato ricco di novità innestate su un’ossatura confermata e dalle profonde radici varesine.

Attenzione però a non scottarsi subito: dall’altra parte della pista i Mastini troveranno un Valdifiemme ostico e desideroso di partire con il piede giusto. I trentini di coach Chizzali hanno mantenuto il telaio della scorsa stagione con un attacco ricco di individualità (Chelodi, Locatin, Nicolao) e aggiunto in difesa la grande esperienza dell’ex bandiera fassana Thomas Dantone, tornato in attività dopo una stagione trascorsa a livello amatoriale. Un segnale che anche da quelle parti si punta a fare bene dopo il 5° posto dell’anno scorso e dall’eliminazione ai quarti playoff solo dopo la “bella” contro l’Appiano, poi finalista.

ABBONAMENTI E RADIO

La campagna abbonamenti ha fino a questo momento portato oltre 110 prenotazioni negli uffici della società giallonera, ma è stata aperta solo per un decina di giorni. Per favorire ulteriori tifosi interessati, i Mastini daranno la possibilità di abbonarsi anche domenica, in occasione di Varese-Fiemme, alle casse del palaghiaccio.

Chi invece non potrà partecipare di persona al match, potrà fare il tifo ascoltando il racconto di Radio Village Network, da alcuni anni “voce” delle partite giallonere. L’emittente varesotta si occuperà di trasmettere le cronache anche dagli altri campi della IHL.