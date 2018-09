Mamme in cammino: arte e creatività in gravidanza

Gioie e paure si intrecciano durante la gravidanza, assieme a trasformazioni fisiche ed emotive, aspettative, sogni, fatiche e preoccupazioni. Un turbine di emozioni, grandi cambiamenti e di creazione, forse il momento di creatività più esclusivo di ciascuna donna, che ha la possibilità di dare alla luce il proprio bimbo. Perché quindi non dare forma d’arte a tutto questo fermento di creatività?

Nasce così “Mamme in cammino”, un percorso di di arteterapia composto da quattro incontri pensato proprio per le mamme in gravidanza e condotto da Chiara Borromeo, arte terapeuta ad orientamento psicodinamico.

Gli incontri si terranno presso la libreria Potere ai bambini venerdì 7-21 settembre e 5-19 ottobre dalle 10.30 alle 12.00. Per maggiori informazioni e per iscrizioni contattare la libreria allo 0332 1692199 oppure info@potereaibambini.it