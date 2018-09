Il “Memorial Sacchetti” è ancora biancorosso

Bella prova del Rugby Varese che in un atteso test amichevole supera 17-14 il Lecco nel torneo alla memoria dei fratelli Lucio e Gianni Sacchetti, appuntamento fisso del precampionato al campo “Levi”.

Quarta vittoria consecutiva dei biancorossi nel “Sacchetti”, questa volta ottenuta contro una squadra che disputerà – come il Varese – il torneo di Serie B. Match equilibrato e combattuto quello contro i lariani nel quale è stato il Varese ad aprire le marcature con la meta di Valcarenghi. Reazione vivace del Lecco che è andato in meta (realizzata) per il 5-7 e prima della pausa ha fatto il bis per il 5-14.

Nella ripresa però il Varese ha tenuto molto bene in difesa e ha accorciato con Broggi, bravo a involarsi fino alla linea bianca dopo un intercetto e a trasformare subito dopo per il 12-14. Ed è ancora lui, a 10′ dalla fine, a dare il via all’azione conclusa da Sessarego con la terza meta biancorossa, quella del definitivo 17-14. Finale emozionante, con il Lecco in assedio sui cinque metri e il Varese a difendere con i denti il vantaggio sino al fischio conclusivo.