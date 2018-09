Nuove povertà: il ruolo delle Fondazioni in un dibattito con i Lions

“Le Fondazioni e le nuove povertà”” è il tema di un incontro organizzato dal Lions Club Saronno Host per il prossimo 26 ottobre alle 18.30 presso la Casa di Marta a Saronno.

Il Club, sempre vicino alle fasce di persone considerate “ultimi”, porterà a discuterne Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo e dell’ACRI; Gabriele Necchi in rappresentanza della Fondazione Lions e Carlo Massironi per la Fondazione Comunitaria del Varesotto. A moderare il dibattito sarà Alfredo Mariotti.

«Le problematiche collegate alle nuove povertà – spiega Carlo Pagani Presidente dell’Host – si vanno sempre più espandendo e vanno a colpire ceti sociali che, fino a qualche anno fa, erano considerati immuni da tale pericolo. Come sempre il Club Lions Host cerca di anticipare l’espandersi di un tema fondamentale per il futuro delle persone affinché, con l’informazione, si capisca, specialmente da parte di chi è chiamato per impegno volontario o istituzionale, come comportarsi per attutirne l’impatto».