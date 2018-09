Palazzo Estense si colora d’oro in difesa dei bimbi ammalati

Settembre è il mese della Campagna Internazionale “Light it up gold”, promossa a livello internazionale da Childhood Cancer International – rete mondiale di 180 associazioni di genitori, presente in 93 paesi e 5 continenti, di cui FIAGOP è socio fondatore che ha promosso in Italia, l’iniziativa, con il nome di “Accendi d’Oro, Accendi la speranza” che si concentrerà nel periodo dal 17 al 23 settembre.

Con la Campagna “Accendi d’Oro” FIAGOP intende sottolineare l’urgenza di avviare lo sviluppo di nuovi farmaci pediatrici mirati, con meno effetti collaterali, e di abbassare l’età dell’accesso alla sperimentazione clinica nella fascia pediatrica. Accanto a questi obbiettivi, è necessario far sentire un forte sostegno prima di tutto a bambini e adolescenti ammalati di cancro o leucemia e poi a tutti i caregivers coinvolti: famiglie, associazioni non profit a vario titolo impegnate al fianco dei pazienti oncoematologici pediatrici, centri di cura.

Al fine di “accendere” l’attenzione su queste problematiche, nel mese di settembre, in Italia come in tutto il mondo, saranno illuminati d’oro monumenti, punti iconici e luoghi d’interesse. Il Ponte del Sorriso Onlus, che aderisce all’iniziativa, ha organizzato l’illuminazione del Comune di Varese, che per tutta la settimana sarà dunque dorato, quale segno tangibile di sensibilizzazione sui bisogni dei bambini e adolescenti con cancro o leucemia.

Inoltre i volontari distribuiranno, nei reparti pediatrici di Varese, Cittiglio, Tradate, Busto Arsizio e Saronno, ai bambini ricoverati, alle famiglie, ai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori sanitari e tutti coloro che lo vorranno, il ‘nastro dorato’, dal 1995 simbolo dell’oncoematologia pediatrica, sotto forma di un piccolo tatuaggio, da applicare su sé stessi, scattarsi un selfie (da soli o con amici) e condividerlo sui social media per avviare una campagna che si spera diventerà virale, utilizzando gli hashtag: #accendidoro #accendilasperanza #fiagopaccendilasperanza #gogold #lightupgold #lightuphope.