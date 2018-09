Palumbo: “Solidarietà agli agenti della penitenziaria”

«Esprimo la massima solidarietà istituzionale e personale agli agenti di polizia penitenziaria del

carcere di Busto Arsizio rimasti feriti nel corso della rivolta scoppiata quest’oggi all’interno del penitenziario bustocco. Come componente della commissione speciale situazione carceraria di

Regione Lombardia metterò in campo ogni strumento utile per tutelare dei servitori dello Stato in quanto non è concepibile che nel 2018 si verifichino ancora situazioni come quella di oggi che ha messo a rischio l’incolumità degli agenti che vivono ogni giorno, la vita del carcere».

Queste le parole del consigliere regionale Angelo Palumbo, pronunciate questo pomeriggio in fase di apertura della Commissione situazione carceraria lombarda, in merito alla sommossa scoppiata nell’istituto di pena di Busto Arsizio nella tarda mattinata di oggi.

«Auspico, altresì, che dal governo centrale si accelerino il più possibile gli accordi con i paesi africani e comunque extraeuropei per giungere quanto prima al rimpatrio dei cittadini extracomunitari in

quanto sussiste pesantemente un problema innegabile di sovraffollamento delle carceri. Già la scorsa primavera nel corso di una visita alla casa circondariale di Busto Arsizio la questione della tutela, salvaguardia e disparità di trattamento degli agenti era stata sollevata sia da me che dall’europarlamentare Lara Comi: oggi il tema è ancora più urgente ed attuale ed occorrono azioni tempestive ciascuno per le proprie competenze».