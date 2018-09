Pd: “Un anno di amministrazione Galli con i nostri progetti”

Il bilancio di un anno di amministrazione Galli da parte dei consiglieri di opposizione del Partito Democratico:

Settembre è tempo di bilanci e anche per noi è arrivato il momento di farne uno nei confronti dell’attività amministrativa di centro destra.

Dall’insediamento della Giunta Galli, abbiamo assistito a numerosi proclami su non meglio precisati cambiamenti epocali nella nostra Città, se non fosse che gli unici in atto, altro non sono che la continuazione delle opere avviate dalla nostra amministrazione di centro sinistra: i varchi, la sistemazione dei marciapiedi di V.le Marconi, la manutenzione dei parchi gioco, la piazza della stazione ferroviaria e non ultima la fognatura di via S.Sefano, Melzi e Sopranzi.

Dobbiamo inoltre sottolineare che la realizzazione di queste opere, al contrario di quanto era stato promesso, stanno creando notevoli disagi ai cittadini, essendo ormai sforati i tempi di normale realizzazione.

In molti casi le tempistiche non sono nemmeno note a chi abita nei pressi dei cantieri, o addiritttura non viene neppure avvisata la cittadinanza del loro inizio.

Al contrario sono ormai numerose le cose non ancora portate a termine: che fine ha fatto il bike sharing?

Dopo più di un anno, diversamente da quanto detto, le biciclette sono ancora a prendere polvere in magazzino.

La ristrutturazione del Cinema Paolo Grassi 4K? Da quasi un anno Regione Lombardia ha finanziato il bando presentato dalla nostra Amministrazione di centro sinistra di 200’000 €

Abbiamo lasciato competenze amministrative e progettualità che dimostrano come fare cultura in un centro come Tradate (più di 20’000 presenze in tre anni), e oggi, tutto questo patrimonio è stato dissipato, in un anno di amministrazione leghista.

Non sono stati fatti né gli abituali concerti né la rassegna cinematografica estiva, non è stata prestata attenzione al sociale con il proseguo della drammaterapia contro il bullismo, da parte della neurtopsichiatria infantile di Tradate.

Il PGT? È stata annullata la variante che avrebbe risolto diverse problematiche dei cittadini, che vide anche la condivisione delle istanze dei cittadini con la partecipazione favorevole anche di una parte di opposizione con l’Architetto Giovanni Russo, forse non a caso defilatosi dalla maggioranza dalla primavera scorsa.

Il sottopassaggio in Via Treves? Erano stati stanziati a bilancio dei soldi per creare da subito un’alternativa al passaggio chiuso per i lavori sul ponte della ferrovia, l’attuale amministrazione li ha notevolmente ridotti aspettando un cofinanziamento da Regione, intanto il collegamento pedonale con l’Ospedale non c’è.

Acora tutto è fermo. Perchè tutta quella fretta nell’annullare e non la stessa fretta nel pianificare?

E ancora, l’Ospedale? Perché prima il problema, annoso, per carità, era dell’Amministrazione ed ora la Giunta Galli non può fare nulla? I cestini pieni? Perché prima i cestini pieni erano lì per colpa dell’Amministrazione ed ora per colpa dei maleducati? Perché i tigli sono stati ripotati, pagando due volte il lavoro, mentre in alcuni punti della città non hanno subito nemmeno una potatura? Perché i rami caduti nei parchi pubblici non vengono prontamente rimossi e l’erba tagliata? Chi dirige la macchina comunale in assenza del Sindaco, chi ascolta i cittadini che ne hanno bisogno? Chi guida la Giuta? La famosa squadra si dirà. Ma i cittadini hanno eletto un sindaco non una squadra.

L’onorevole, vicesegretario, sindaco contro legge Galli, cosa aspetta a dimettersi? Vuole forse aspettare la fine dei lavori programmata da altri, cosi da poter tagliar il nastro? Così facendo passerà tutta la legislatura e oltre.

Con la sua candidatura e conferma alla Camera dei deputati, porterà la Città ad elezioni certe, pagate da noi, per ili suo arrivismo politico. Una volta si diceva: ” rimandato a settembre”, ma in questo caso la bocciatura è sacro santa.

Non pervenuto per altro incarico… più remunerativo!