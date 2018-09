Piscina di Solbiate, ad un anno dalla rinascita

Pochi mesi sono passati dall’operazione di “salvataggio” della piscina di Solbiate Olona da parte della Saronno Servizi S.S.D. e già si vedono i risultati di un anno e mezzo di nuova gestione. Ecco un breve resoconto di quanto è stato fatto nel corso degli ultimi mesi ed alcuni risultati raggiunti nel piano di rilancio della Piscina di Solbiate Olona:

– Ripristino di tutti i corsi rimasti interrotti dal precedente gestore per gli iscritti a partire da gennaio 2017

– Lavori di pavimentazione e messa a norma della palestra interna alla struttura

– Sostituzione corpi illuminante zona vasca con fari a led nell’ottica di un complessivo risparmio energetico

– Ripresa delle attività della scuola agonistica di nuoto solbiatese e dei suoi atleti eccellenti

– Organizzazione del campus estivo per i bambini sia nel 2017 che nel 2018, anno in cui è stato raggiunto il numero di oltre 70 bambini presenti

– Inserimento fisso a calendario di un medico a disposizione tutti i venerdì per la visita di idoneità allo sport comprensiva di elettrocardiogramma e di un trainer qualificato per attività di recupero funzionale in vasca

- Mantenimento di tariffe di ingresso agevolate per i disabili e sviluppo di convenzioni costanti con le associazioni sportive solbiatesi e con le scuole.

– Organizzazione di open day periodici con prove gratuite e lancio di campagne promozionali e tariffe agevolate.

«Siamo estremamente soddisfatti di aver intrapreso questo progetto di rilancio della Piscina di Solbiate Olona, che riteniamo un importante complesso da valorizzare all’interno del tessuto locale – ha commentato Katia Mantovani, da qualche mese nuovo Amministratore Unico di Saronno Servizi SSD -. Puntiamo alla costruzione di servizi pensati per la famiglia. Attraverso la nostra competenza e professionalità, riusciamo ad dare un servizio pubblico con elevata efficacia ed efficienza considerato il nostro valore più importante. Ci impegniamo, quotidianamente, affinché gli impianti sportivi da noi gestiti siano luoghi attivi per migliorare la qualità della vita di chi pratica lo sport e cerca il benessere fisico e dove si instauri, con i cittadini, un rapporto cordiale, sincero ed amichevole ricercando la sua piena soddisfazione».