“Polenta e burattini” alla comunità di Maddalena

Polenta e burattini, sono questi gli ingredienti della giornata di festa organizzata alla comunità Anffas di Maddalena domenica 7 ottobre dalle ore 11.

Ecco il programma:

– alle ore 11 sarà possibile per i bambini partecipare gratuitamente al Laboratorio per la costruzione di Burattini (max 40 posti DISPONIBILI SU PRENOTAZIONE con mail a: voltalacarta@radicinelfiume.it).

– dalle ore 12.30 in poi sarà possibile pranzare con polenta a km 0 del Parco del Ticino, accompagnata da diversi contorni: bruscitt, luganiga, formaggi e verdura e ceci (per i vegetariani) e molto altro ancora.

– alle ore 15.30 SPETTACOLO DI BURATTINI “PIRU’ PIRU’” CON LA COMPAGNIA TEATRALE DI WALTER BROGGINI Ingresso libero.