Tutto pronto per la nona edizione del Premio 3SG Camelot

Il Servizio di Animazione della 3SG Camelot, in collaborazione con l’associazione di volontariato Cavalieri di Camelot, col patrocinio del Comune di Gallarate e della Pro Loco, promuove domenica 30 settembre 2018 la nona edizione del Premio 3SG Camelot.

L’evento vuole sensibilizzare al lavoro dello spazio sociale Camelot che da anni si occupa di anziani non autosufficienti. Al concorso sono ammessi tutti gli artisti che avranno dato la loro adesione inviando l’apposita scheda allegata tramite fax o anche mediante conferma telefonica o personalmente alla segreteria del premio entro Domenica 30 Settembre 2018. Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera pittorica (senza limitazioni di tecnica o formato) da realizzarsi in un punto qualsiasi del parco del Camelot, che faccia esplicito riferimento al seguente a due temi: “FACCIA A FACCIA Gli animali: i migliori amici dell’uomo”, per le categorie Mirò e Picasso e “FACCIA A FACCIA Negli animali il segreto delle emozioni umane” per la categoria Monet.

Le opere dovranno essere eseguite durante la giornata di Domenica 30 Settembre 2018 tra le ore 9.00 e le ore 17.00. I dipinti in concorso dovranno essere consegnati entro le ore 17.00 presso la Segreteria del premio sita nel salone multimediale del Camelot, giudicate da apposita e qualificata giuria. Successivamente, avverrà la premiazione.

Tutti gli artisti partecipanti, se vorranno, potranno donare la loro opera al Camelot o venderla ad eventuali acquirenti. Per informazioni Servizio di Animazione 3488405327 animazione@3sg.it