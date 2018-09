Quasi 70 iscritti all’Università della terza età

È partito il nuovo anno dell’università della terza età promosso dal Lions Club “Luvinate Campo dei Fiori”insieme a Comune e Parrocchia . Quasi 70 gli iscritti al ciclo di incontri che si concluderà il maggio prossimo.

Una cinquantina i presenti alla prima lezione dedicata ai segreti della famiglia Agnelli a cura del giornalista televisivo Luigi Moncalvo. In rappresentanza dei Lions, oltre ai vertici del Lions Club “Luvinate Campo dei Fiori”, erano presenti il governatore distrettuale Giancarlo Balzaretti, il primo vice governatore Carlo Sironi, i past governatori Danilo Francesco Guerini Rocco e Franco Guidetti. Hanno portato il loro saluto anche il vicesindaco di Luvinate Lucia Cattaneo ed il parroco della Comunità Sant’Eusebio don Norberto Brigatti.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI – Saranno poi molte altre le tematiche in programma in occasione dei prossimi appuntamenti: fotografia, alimentazione, sicurezza, arte e natura, gli amici animali, internet navigare sicuri. Tutti con la presenza di autorevoli relatori: medici, scrittori, docenti universitari, professori ed artisti. Per motivi organizzativi e di sicurezza è prevista l’iscrizione di una piccola quota che consentirà di partecipare liberamente ad ogni incontro, che si svolgerà sempre presso il Centro Sociale di Luvinate. Il programma completo è scaricabile dal sitowww.comune.luvinate.va.it o può essere richiesto presso gli Uffici.

TERRITORIO VIVO – “Ringraziamo gli amici dei “Lions Luvinate Campo dei Fiori” che ci hanno proposto la scorsa estate questa bella iniziativa che abbiamo deciso di sostenere con fiducia a livello organizzativo. Le nostre comunità, quando animate da proposte valide, rispondono con partecipazione ed entusiasmo. Non ci interessa un paese dormitorio, ma una comunità viva e partecipe. E questo – sottolinea il Sindaco Alessandro Boriani – può avvenire con la collaborazione e la partecipazione di tante realtà, come oggi i Lions”.

CORSO DI AUTODIFESA FEMMINILE – Intanto in Comune si raccolgono le iscrizioni per la prima edizione del corso di autodifesa femminile. Primo appuntamento venerdì 21 settembre 2018. Posti limitati. Peri info contatta il Comune