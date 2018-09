Quel bambino che non è un vaso da riempire

“L’ora di lezione è l’unico luogo in cui si supera l’antitesi falsa tra conoscenze e competenze e può scoccare quella scintilla magica tra maestro e allievo capace di fare delle conoscenze lo stimolo alla passione per il sapere”.

Jonas Varese Onlus organizza una conferenza con lo psicologo Massimo Recalcati dal titolo “ La Scuola ” che avrà come oggetto il tema della conoscenza come stimolo alla passione per il sapere innescata dal rapporto tra maestro e allievo.

Interverrà anche Cristina Boracchi, docente di storia e filosofia dirigente dell’Istituto “Daniele Crespi” di Busto Arsizio.

L’incontro sarà il 3 Ottobre alle ore 21 al Cinema Castellani di Azzate L’ingresso è libero e gratuito.

L’evento è organizzato grazie alla collaborazione con la Regione Lombardia, il Premio Chiara, il Canton Ticino, la Pro Loco di Azzate e il Comune di Azzate.