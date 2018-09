Come scegliere prodotti per l’antinfortunistica adeguati

Esistono prodotti per l’antinfortunistica di ogni genere, da utilizzare sul luogo di lavoro e che in alcuni casi possono essere determinanti per preservare l’integrità e la salute del lavoratore stesso.

Con le leggi emanate negli ultimi anni e sempre più orientate a preservare i lavoratori nell’esercizio delle proprie funzioni, la sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro sono diventati fattori determinanti, che devono necessariamente essere presi in considerazione. Si parla dei tanto citati articoli di antinfortunistica che in molti casi possono preservare la vita del lavoratore.

Sul mercato esiste una vasta gamma di prodotti di ogni genere, che comprende ad esempio l’abbigliamento da lavoro; materiale antincendio; cartelli e segnaletica di sicurezza; caschi, cuffie e guanti da lavoro; lampade di emergenza; sistemi di stoccaggio; scarpe antinfortunistiche; ed infine i classici strumenti di primo soccorso, che spesso e volentieri non sono neanche presenti sui luoghi di lavoro.

Tali prodotti sono oggi di facile reperibilità sul mercato, grazie alla diffusione capillare di aziende che li commercializzano, sia in punti vendita fisici, che online: negli ultimi anni il mercato si è aperto anche alle novità tecnologiche, diffondendosi in rete con portali che hanno ampliato su internet il proprio mercato. Realtà come www.prodottisicurezza.it sono diventati veri e propri punti di riferimento in materia di vendita prodotti antinfortunistici adeguati e a norma di legge.

D’altra parte i dati sugli acquisti online sono finalmente in netta crescita anche in Italia, paese a lungo fanalino di coda in Europa, proprio in riferimento agli acquisti effettuati tramite e-commerce. È del tutto normale che anche settori molto verticalizzati come quello dei prodotti per l’antinfortunistica, abbiano deciso di intraprendere la strada del web per ampliare il proprio bacino di utenza di potenziali fruitori.

E’ importante ricordare che i prodotti per l’antinfortunistica devono essere conformi a molteplici parametri da tenere in considerazione: al primo posto ovviamente il rispetto della normativa vigente, dato che questi strumenti devono rispettare i necessari requisiti indicati nel Decreto legislativo 81/2008, ovvero il Testo Unico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, l’attuale normativa di riferimento.

Anche la qualità costruttiva e i materiali utilizzati per i prodotti antinfortunistici diventano un elemento di fondamentale importanza, da valutare con la massima attenzione, perché da questi elementi può dipendere una efficace protezione del lavoratore. Si pensi ad esempio alle scarpe antinfortunistiche, che è probabilmente uno tra i prodotti più venduti: si deve effettuare la scelta del prodotto partendo sempre dalla tipologia di lavoro che si va a svolgere e dai rischi ai quali si è sottoposti; chi lavora in un cantiere avrà esigenze diverse rispetto ad un magazziniere, ad un autista o ad un impiegato nel settore sanitario.

Si tratta di un aspetto da non sottovalutare quando si inizia a lavorare presso una nuova realtà; dalla scelta dei prodotti antinfortunistici può dipendere la sicurezza del lavoratore, senza contare che la normativa vigente prevede sanzioni non indifferenti, per chi non la rispetta.