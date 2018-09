Servizi di Igiene Urbana, a Malnate si sfiora l’80% di differenziata

Un ottimo 2018 per il settore dei servizi di igiene urbana per il Comune di Malnate. A darne notizia è l’Assessore con delega all’Ecologia Giuseppe RIGGI che illustra con soddisfazione i primi risultati ottenuti dall’entrata in vigore del nuovo contratto, affidato ad inizio anno.

«Con la nuova Concessione – spiega Riggi – l’Amministrazione si prefiggeva di raggiungere il duplice obiettivo di rendere strutturali i risparmi ottenuti grazie all’introduzione del sistema di tariffazione puntuale, e di migliorare le performance del servizio».

Il primo obiettivo, di carattere economico, è stato raggiunto affidando il servizio a circa 200.000 euro/anno in meno rispetto al vecchio base d’asta; oltre a ciò, grazie alla collaborazione dei cittadini, dei dipendenti comunali del settore Tutela Ambientale, e grazie alle novità introdotte nel nuovo Capitolato, è stato possibile migliorare ulteriormente la qualità delle prestazioni erogate, e raggiungere altri obiettivi di forte valenza ambientale.

Il primo dato degno di nota è la percentuale di raccolta differenziata; nei primi 9 mesi dell’anno si registrano percentuali prossime all’80%. Questo valore, ove confermato per l’intero anno, non solo mantiene Malnate tra i Comuni più virtuosi, ma la proietterebbe ancora più in alto nelle classifiche provinciali e regionali; per intuire di cosa sono stati capaci i cittadini Malnatesi, basti considerare che solo 7 anni fa il Comune era “fermo” al 55,4%.

A tale risultato hanno di certo contribuito alcuni servizi aggiuntivi quali ad esempio il terzo passaggio settimanale della raccolta umido, per tutto il periodo estivo.

Altri accorgimenti, quali il nuovo sistema di accesso alla Piattaforma Ecologica con CRS per tutti i cittadini residenti iscritti alla TARI e per i loro familiari maggiorenni, aumentano la qualità del servizio. La doppia sbarra in ingresso ed in uscita, a controllo numerico degli accessi con sistema semaforico, consente infatti di regolare i flussi di accesso e di effettuare una maggior verifica del corretto conferimento nei diversi cassoni. L’istallazione dell’impianto di video sorveglianza nel centro di Via Tre Corsi, oramai quasi ultimato, completerà infine il novero di strumenti atti ad un maggior controllo del servizio.

Tra le tante novità inserite nel Capitolato, vi è il ritiro gratuito di ingombranti e di verde da sfalcio a domicilio per tutte le “utenze deboli” (anziani, persone con mobilità ridotta, etc..) segnalate dall’Amministrazione al Concessionario. Per poter usufruire di tale servizio è sufficiente prendere contatti con l’Ufficio Tutela Ambientale e verificare se si dispone dei requisiti per potervi accedere.

Ottimi risultati arrivano anche dal Centro del Riuso che, dopo essere “sbarcato sul web”, con la propria App, ha ampliato considerevolmente la platea di utenti, incrementando il numero di oggetti ricollocati e le offerte per l’assegnazione degli stessi.

Sempre nell’ambito dei servizi di Igiene, non va dimenticato il progetto promosso per combattere l’abbandono delle deiezioni canine, il così detto “DNA canino”. Tale progetto è oramai entrato nel vivo e sta dando i primi risultati: il numero di deiezioni abbandonate su strade e marciapiedi è diminuito e sono state comminate le prime sanzioni. L’iniziativa dell’Amministrazione ha suscitato l’interesse di stampa e TV Nazionali ed Internazionali, e sono oramai decine i Comuni d’Italia ad aver preso contatto con gli uffici di Piazza Vittorio Veneto per replicarla.

A breve verrà completata la ricollocazione e l’incremento dei cestini, così come previsto dal Capitolato della Nuova Concessione e, contestualmente, verrà promossa una campagna di sensibilizzazione per il corretto uso di tali contenitori.

Ultima novità che riguarderà tutti negli ultimi mesi dell’anno, sarà l’installazione di macchine per la distribuzione automatica dei sacchi. Attive 24 h su 24 e 365 giorni all’anno, consentiranno ai cittadini iscritti alla TARI di ritirare con la propria CRS i sacchi necessari allo smaltimento di secco, plastica e umido. Per preparare tutti a tale cambiamento, verranno diffusi appositi opuscoli ed organizzati incontri formativi.

«Tanta la soddisfazione – conclude l’esponente di Giunta – ma c’è anche la consapevolezza che tutto è perfettibile e che tanto resta da fare per mantenere elevata la qualità del servizio e perfezionare le procedure in corso; per tale motivo invito i miei concittadini a segnalare eventuali disservizi o ad inoltrare suggerimenti tramite l’Ufficio Tutela Ambientale, raggiungibile al numero 0332.275239 o scrivendo all’indirizzo tutelambientale@comune.malnate.va.it».