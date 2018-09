Settimana dell’allattamento al seno: ricco calendario di eventi

Corretta alimentazione, sicurezza, rafforzamento dell’alleanza madre bambino. Sono questi alcuni dei vantaggi dell’allattamento al seno che verranno spiegati nel corso della Settimana mondiale che si svolgerà dal 1 al 7 ottobre.

In particolare, in provincia di Varese sarà il “Tavolo tecnico per la promozione dell’allattamento al seno” a promuovere interventi per informare sulla correlazione fra allattamento e corretta alimentazione, sicurezza alimentare, oltre a individuare alleanze con soggetti e organizzazioni per promuovere il ruolo dell’allattamento nella dimensione relazionale –affettiva madre-figlio e in termini di prevenzione per entrambi.

Il “Tavolo tecnico per la promozione dell’allattamento al seno”, coordinato da ATS, è stato istituito nel 2017 con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i centri erogatori territoriali: punti nascita, consultori, referenti dei Pediatri di famiglia. Il Tavolo si occupa della mappatura delle attività di promozione dell’allattamento al seno e dei relativi servizi offerti, della condivisione e validazione del materiale informativo predisposto con i Pediatri di Famiglia e della realizzazione di eventi formativi.

Gli eventi previsti sul territorio di ATS Insubria, per la settimana dell’allattamento 2018 sono :

ATS INSUBRIA – ASST SETTE LAGHI- COMUNE di VARESE:

incontro con la cittadinanza 6 ottobre 2018 presso il Salone Estense a partire dalle ore 9.

ASST SETTE LAGHI:

“Latte di mamma, un dono prezioso”– Consultori con incontri dedicati e Pedibus dell’allattamento a Sesto Calende.

•dal 1° al 5 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 Ospedale Del Ponte, Padiglione Ottagono, piano terra e Padiglione Leonardo, 2° piano sala visita parenti.

Possibilità di incontrare Neonatologi, Puericultrici, Ostetriche e Infermiere e visitare i reparti Nido, Ostetricia e Ambulatorio allattamento al seno.

• 1 ° ottobre dalle 9.00 alle 12.00 Consultorio di Varese, via O. Rossi, 9 Padiglione Biffi

• 2 ottobre dalle 14.30 alle 16.30 Consultorio di Arcisate, via Matteotti, 20

• 3 ottobre dalle 14.00 alle 16.30 Consultorio di Laveno Mombello, via Ceretti, 8

• 4 ottobre dalle 14.00 alle 16.30 Consultorio di Luino, via XXV Aprile, 31

• 4 ottobre dalle 11.00 alle 12.00 Consultorio di Gazzada Via Roma 18, 1° piano

• 5 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 Consultorio di Malnate, Piazza Libertà, 1

Pedibus dell’allattamento

6 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 mamme in cammino a Sesto Calende, vestite preferibilmente di bianco, accompagnate se possibile da papà e figli, per sensibilizzare la popolazione sui benefici dell’allattamento.

Comune di Malnate: Inaugurazione baby pit stop. – 4 ottobre ore 18

Biblioteca Civica A.Buzzi Via Volta 2

ASST VALLE OLONA:

Ospedale Busto Arsizio incontro dedicato Padiglione Formazione

5 Ottobre 2018 dalle 14.30 alle 16.30 Giornata per la Promozione dell’Allattamento al Seno

All’interno dei Consultori verranno organizzati degli incontri di mutuo aiuto

““Un mare di latte: Una goccia di latte-Compagne di latte-Ricette di latte-Merenda di latte”, con la supervisione degli operatori, tra mamme e/o donne in gravidanza per parlare di allattamento, testimoniare la propria esperienza e sostenersi reciprocamente.

Calendario incontri:

Consultorio di Saronno: Venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Consultorio di Busto A.: Lunedi dalle 10.00 alle 11.30

Consultorio di Gallarate: Giovedi dalle 9.00 alle 12.00

Ricette di latte :All’interno dei Consultori verranno organizzati dei momenti informativi e di sensibilizzazione con gli operatori del Consultorio (ostetriche, vigilatrici d’infanzia/puericultrici, assistenti sanitarie, psicologi, assistenti sociali) durante i quali verranno date informazioni utili per una buona riuscita e una positiva esperienza di allattamento.

Calendario incontri :

Consultorio di Saronno: Martedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Consultorio di Busto A.: Giovedi dalle 10.00 alle 11.30 e Venerdi dalle 11.00 alle 12.30

Consultorio di Gallarate: Mercoledi dalle 14.00 alle 16.00

Merenda di latte: Le mamme e le loro famiglie saranno invitate ad una merenda che avrà il latte come protagonista e durante la quale verranno proposte filastrocche e piccoli giochi sul tema dell’allattamento.

Calendario incontri:

Consultorio di Saronno: Giovedì dalle 15.00 alle 16.00

Consultorio di Busto A.: Lunedi e Mercoledi dalle 15.00 alle 16.00

CONSULTORIO DI CADEGLIANO

venerdì 5 ottobre alle ore 10.30: “Parliamo di Allattamento” evento aperto al pubblico.