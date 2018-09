Spacciava in Liguria, finisce in carcere a Busto

Aveva un passato da spacciatore a Genova e quando ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno a Gallarate è finito in carcere.

Protagonista un un cittadino senegalese che si era presentato agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Gallarate per richiedere il rinnovo dei documenti.

Di fatto senza fissa dimora, ma con residenza anagrafica in Gallarate, l’uomo era però ricercato dal febbraio scorso in quanto colpito da una Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Genova per aver violato la prescrizione del divieto di dimora nella città ligure, impostogli in quanto già arrestato per spaccio di stupefacenti.

A questo punto sono scattate le manette. Attualmente l’uomo si trova in carcere Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Al vaglio degli inquirenti anche la revoca del permesso di soggiorno.