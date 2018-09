Starbucks apre a Malpensa e cerca personale

Starbucks aprirà a Malpensa Terminal 1 il secondo store italiano e cerca personale: recruiting day il 26 e 27 Settembre. L’annuncio arriva da Aeroporti Lombardi ma le voci circolavano da tempo, già dall’inizio dell’estate.

«Nel 2018 Starbucks aprirà le prime caffetterie in Italia grazie alla prestigiosa collaborazione di Percassi, azienda leader del settore Retail»– si legge nella pagina in cui si invita ad inviare il curriculum –

I requisiti sono aver voglia di lavorare in un team affiatato ed entusiasmo per il brand, ma non mancano, tra le abilità richieste, la voglia di offrire ad ogni cliente una customer Experience indimenticabile.

Per tutte le informazioni necessarie, inviare il curriculum e partecipare al recruiting day del 26-27 settembre, clicca qui