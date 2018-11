È ufficiale: Starbucks apre a Malpensa

Starbucks apre all’aeroporto di Milano Malpensa: la data ufficiale di apertura è giovedì 29 novembre 2018.

L’avevamo annunciato già a settembre, quando ci fu la call per la ricerca di personale (una notizia che interessava migliaia di persone).

Quello in aeroporto è la quarta caffetteria Starbucks in Lombardia. Lunedì pomeriggio ha infatti aperto il secondo negozio Starbucks di Milano, in via Garibaldi, che segue quello in Cordusio che ha segnato lo sbarco del caffè all’americana in Italia.

Sabato 24 novembre toccherà a San Babila e il 29 appunto al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa. A inizio 2019 è prevista una quinta caffetteria vicino alla stazione Centrale.