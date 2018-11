Da giovedì 29 ottobre Starbucks ha aperto a Malpensa. L’aeroporto varesino è il primo scalo italiano ad avere un punto vendita della famosa caffetteria.

Il locale si trova nell’area partenze del Terminal 1 e offre tutti i principali cavalli di battaglia del marchio.

Quello in aeroporto è la quarta caffetteria Starbucks in Lombardia. I primi tre sono a Milano: Piazza Cordusio che ha segnato lo sbarco del caffè all’americana in Italia, via Garibaldi e dal 24 novembre anche in Piazza San Babila. A inizio 2019 è prevista una quinta caffetteria vicino alla stazione Centrale di Milano.