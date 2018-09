Suona la campanella, scuole rinnovate

Manca poco all’inizio delle lezioni e il Comune fa il punto dei lavori fatti nelle scuole della città «a suggello dell’attenzione che questa amministrazione sta profondendo a favore degli edifici scolastici» fa sapere il sindaco Silvana Alberio.

«È stato rifatto il pavimento della palestra della scuola elementare di Oltrona, che versava in pessime condizioni da anni. Ora possiamo dire che la palestra ha cambiato volto e finalmente i bambini potranno avere un luogo idoneo all’attività fisica.

Così con l’azione congiunta di Amministrazione, Dirigenza scolastica e Comitato genitori, la scuola ha avuto il giusto restyling».

Verranno a breve cambiate tutte le veneziane ammalorate e non solo ad Oltrona, ma anche nelle altre scuole del territorio, continua Alberio.

«Nella scuola elementare Risorgimento di Gavirate si sta lavorando per il rifacimento dei bagni del primo piano dell’edificio scolastico che erano in pessime condizioni. I lavori sono iniziati ad Agosto e dovrebbero terminare con l’apertura delle scuole».

«Per ultimo, ma non sicuramente per importanza, verrà a breve assegnato l’appalto per il rifacimento del tetto delle scuole medie per un costo di circa 300.000 euro. Da sottolineare che durante il periodo estivo anche tutta la cancellata è stata riverniciata».