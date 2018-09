Telos, occupazione “temporanea” alla ex Cantoni

Uno striscione nero con lo slogan “Tout le monde deteste la police” affisso sul cancello dell’area dimessa ex Cantoni. Così è iniziata la nuova occupazione del centro sociale Telos.

Stasera i giovani anarchici saronnesi hanno previsto l’evento Acque scure il primo dopo il periodo di stop d’attività del mese di agosto. La serata, con l’esibizione di diversi gruppi, è stata annunciata su Facebook e con decine di volantini affissi, con un raid notturno, in stazione, nella zona della biblioteca e nella zona a traffico limitato.

L’appuntamento era fissato per sabato sera ma la location era stata lasciata segreta. Solo alle 18 quando i primi organizzatori sono arrivati all’area dismessa all’intersezione tra via Miola e via Don Marzorati è stato svelato il luogo dei concerti. Nella stessa area, con un’occupazione temporanea si era tenuta anche l’edizione dell’anno scorso una delle più lunghe visto che la musica era proseguita fino alle 7 del mattino.