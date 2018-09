Tenta il colpo nel 2013 e i carabinieri lo trovano

I carabinieri della Compagnia di Luino hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Varese nei confronti di un 36 enne albanese, responsabile di tentato furto in abitazione e ricettazione.

Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai militari dell’Arma di Luino in seguito al furto in abitazione commesso a Duno nella nottata dell’11 dicembre 2013.

All’epoca i ladri, dopo aver scavalcato il recinto di un’abitazione, erano stati sorpresi dal proprietario dell’immobile mentre tentavano di forzare la porta d’ingresso.

Costretti alla fuga, si erano diretti verso Cuveglio, dove avevano abbandonato il veicolo su cui viaggiavano: un’Audi A4 Station Wagon rubata due settimane prima in provincia di Venezia.

Grazie ai rilievi tecnici sull’auto e presso l’abitazione i carabinieri individuavano uno dei responsabili, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso in precedenza reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, e già detenuto presso la Casa circondariale di Parma, dove gli è stato notificato il provvedimento cautelare.