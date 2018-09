Tenta di rubare una bici davanti alla telecamera, arrestato

Tenta di rubare una bicicletrta legata ad un palo in piena notte, convinto di poterla fare franca senza testimoni ma l’occhio vigile della telecamera sopra di lui lo ha ripreso e l’agente di turno alla visione delle telecamere in Commissariato ha subito mandato una pattuglia in piazza Butti per verificare quanto stava accadendo.

Il giovane, un 20enne di origine brasiliana, è stato quindi colto in flagrante ad armeggiare vicino alla bici e solo dopo aver notato la presenza della pattuglia, ha provato ad allontanarsi con aria indifferente.

Prontamente bloccato dagli agenti è stato condotto in commissariato dove è stato identificato e arrestato.