Tre colpi di fucile nella notte contro un ristorante

Il numero delle persone coinvolte nel blitz, il tipo di fucile e ovviamente le motivazioni per cui sono stati sparati tre colpi contro la vetrina del ristorante Per… Bacco di via Fratelli Kennedy a Venegono Superiore.

Sono queste le risposte che dovranno arrivare dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno. Gli uomini del capitano Pietro Laghezza sono all’opera per cercare di chiarire quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì. Intorno all’una e mezza i residenti sono stati fermati da tre colpi nella notte seguiti da un rumore di vetri.

Le prime pattuglie, della tenenza di Tradate e del Nucleo operativo e radiomobile, hanno trovato tre colpi di fucile nella vetrina del ristorante, in quel momento chiuso. Sono state recuperate le ogive dei colpi all’interno del locale mentre i bossoli sono stati evidentemente presi da chi ha sparato. I carabinieri hanno ascoltato il titolare dell’attività e recuperato le immagini della videosorveglianza della zona che sarà utile per capire quante persone sono coinvolte nel blitz e per cercare di identificarle.