Tre mostre per i 90 anni di Luigi Bello

Per i 90 anni di Luigi Bello tre sedi espositive fanno rete e presentano un progetto comune. Grazie ad un’idea di Alberto Lavit, titolare dello Spazio Lavit di Varese, dal 28 Settembre al 15 Ottobre Spazio Lavit, Alter Ego Art Gallery e A.R.T saranno aperti al pubblico con tre mostre personali dell’artista.

A Varese nello Spazio Lavit saranno esposte le opere che raccontano i passaggi cruciali di una carriera pittorica ricca di numerosi snodi espressivi e sarà possibile indagare i processi evolutivi di una sensibilità creativa che dai primi figurativi arrivano oggi al gesto estremamente sintetico dove il segno è pura energia e i tre colori, bianco, nero e rosso sono il segno distintivo dell’alfabeto di Luigi Bello.

A Ponte Tresa, in territorio elvetico si apre invece una piccola ma interessante rassegna dedicata alle opere più recenti e sintetiche dell’artista che viene ospitato presso la Alter Ego Art Gallery dell’artista Andrea Scacciotti. La selezione di queste opere appartiene alla volontà di presentare l’anima espressiva nel momento pregnante della sintesi estrema, quella alla quale l’artista ancora oggi sta lavorando alla ricerca forse di nuove interessanti creazioni.

A Lavena Ponte Tresa, in territorio italiano, invece sarà inaugurata, la mattina del 30 Settembre, un’esposizione in cui Luigi Bello potrà mostrare in modo ampio e articolato gli ultimi anni di produzione, raccontando attraverso opere molto suggestive e di grandi dimensioni, alcuni dei più importanti “passaggi” della sua esperienza informale, sviluppata soprattutto negli anni in cui, una volta abbandonata Milano e Legnano, è approdato a Cadegliano Viconago (Va). Luigi Bello, 90 anni da raccontare e mostrare.

Per la straordinaria occasione sarà presentato il video-documentario dedicato all’artista. (Regia Carnio) Con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto e del dott. Luigi Zocchi. Con il patrocinio dei Comuni di Laveno Ponte Tresa, di Cadegliano Viconago e di Legnano.

90° anni di Luigi Bello. Un segno nella storia Organizzazione Spazio Lavit

Spazio Lavit – Via Uberti 42, Varese

Inaugurazione 28 Settembre ore 18.00

Ingresso libero

dal Martedì al Sabato dalle 17.00 alle 19.30

Alter Ego Art Gallery – Via Lugano 1, Ponte Tresa (Ch)

Apertura mostra 29 settembre

Ingresso libero

dal Martedì al Sabato dalle 11.00 alle 17.00 – Domenica dalle 10.30 alle 13.00

A.R.T. (antica rimessa tram) – Via Ungheria, Lavena Ponte Tresa (Va)

Inaugurazione 30 Settembre ore 11.00

Ingresso libero

dal Martedì alla Domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00