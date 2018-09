Arona, ospita nel terzo week end di settembre Trifolia Arona 2018, la 4^ edizione della Mostra Mercato di piante e fiori particolari, in una splendida location: i giardini a lago della città.

Il tema è il connubio tra acqua, flora e design, ed è la filosofia degli organizzatori (Associazione Turistica Pro Loco Arona) che da quattro anni lavorano a questo nuovo progetto, novità assoluta per Arona.

Saranno presenti espositori, collezionisti e produttori di bonsai e piante carnivore, erbacee perenni, di dahlie, di bulbose rare e insolite, di rose inglesi americane, hydrangee, piante mediterranee, aromatiche, lavande, piante alpine, bordure all’inglese, piante per il sole e piante per l’ombra, per il giardino e per il terrazzo.

Vivaisti di eccellenza provenienti da diverse parti d’Italia, che producono piante rare e insolite attraverso una ricerca continua, propongono il meglio della loro produzione e sono a disposizione per utili consigli.

Trifolia si distingue però anche per l’offerta selezionata di attrezzature ed accessori per il giardinaggio, curiosità artigiane ed antichi mestieri.

Inoltre, tutta da gustare è la piccola area dedicata alle eccellenze gastronomiche di produttori a km 0, con una scelta di tipicità “green” dolci e salate, da assaggiare e da acquistare.

Altrettanto di charme è la serra dedicata al “Wedding” nella quale selezionati artigiani del settore propongono delicate tendenze per un matrimonio a tema floreale.

Fiore all’occhiello dell’evento il “Tri Design” ideato e curato dall’Architetto Stefania Pluchino. I Temporary Gardens “vista lago” sono allestiti all’interno della mostra da Architetti Paesaggisti e propongono concetti non consueti di progettare e vivere il verde. Da quest’anno la Mostra ha il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Novara e Verbano Cusio Ossola e la collaborazione nella realizzazione di due incontri con proiezioni da parte di Progettisti del Verde.

A completare la nostra Mostra un programma di laboratori ed incontri per piccoli e grandi, una Lectio Magistralis e consigli di esperti.

Imperdibile per la sua collocazione a bordo lago, inserita nella cornice naturale dei giardini, Trifolia Arona accoglie i visitatori in un clima avvolgente, divertente, unico.

Un vero e proprio chilometro quadrato a tema flora, acqua e design.

L’evento è patrocinato dal Comune di Arona, dalla Provincia di Novara, dal Distretto Turistico dei Laghi e dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Novara e Verbano Cusio Ossola.