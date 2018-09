Un tocco di Masterchef allo Spitz

Per chi non ha il pacchetto digitale Sky, il varesino Davide Aviano sta diventando famoso proprio in questi giorni: su TV8 stanno infatti andando in onda proprio in questi giorni le puntate (ogni martedì, dal 4 settembre) della settima edizione di Masterchef che lo vedono protagonista, più di quanto mai nessun varesino abbia potuto nel mitico talent.

Ma vi siete mai domandati “chissà come sono, nella realtà, quelle ricette, e questi aspiranti chef”? Un’occasione per “testare” dal vero arriva per i varesini il 20 settembre.

Davide Aviano sarà infatti protagonista di una originale serata allo Spitz di viale Valganna: una cena con menu a 4 mani realizzato dalla chef del locale Elisabetta Bagni, con l’aiuto e l’ispirazione proprio di Davide Aviano.

Per partecipare attivamente, assaggiando le ricette, che vedranno molti prodotti del territorio e vini abbinati per l’occasione, basta quindi prenotarsi: il menù, che prevede un antipasto, un primo un secondo e un dessert, tutti abbinati con i vini della tenuta Quvestra, prevede cubi di maialino con zucchina in 3 cotture, risotto con pesto di basilico, baccalà e fichi, guancia di vitello cotto nel vino rosso con champignon in crosta di mais insieme a porcino grigliato su crema di patate e infine una crostata scomposta.

La cena costa, vini abbinati compresi, 40 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0332 285369 – 392 2565131 prenotazioni@spitzvarese.it