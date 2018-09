Un weekend di festa all’oratorio del Gerbone

ASD Centro Gerbone con il patrocinio del Comune di Olgiate Olona organizza la 46esima edizione della Sagra del Gerbone.

Il 7 – 8 – 9 settembre a Olgiate Olona, in via Piave 84 e via S. D’Acquisto 4 si svolgerà l’edizione 2018 del tradizionale appuntamento che arriva alla fine dell’estate. Venerdì serata latina, sabato musica e balli con Mario & Katia e domenica con Marco Michieletti. Appuntamento anche con lo sport e il torneo di calcio a 7 intitolato a Giacomo Grasso e dedicato ai più piccoli.

Venerdì sera gnocco fritto e stand gastronomico sabato sera e domenica a pranzo e cena con salamini e patatine per l’intera durata della sagra.