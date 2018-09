Un weekend di metà settembre nei quartieri di Varese

Sono tanti gli eventi previsti nei quartieri nel fine settimana del 15-16 settembre a Varese: dal teatro alla musica, dalle feste patronali alle visite guidate.

Da segnalare in particolare la Festa di San Grato, a cura di Parrocchia di San Grato a Bobbiate, dal 10 al 16 settembre, oppure la 21esima edizione di #Mamballa, la Caccia al tesoro in automobile per le strade di Varese a cura della parrocchia S. Ambrogio di Giubiano, e nell’ambito della festa parrocchiale. La caccia al tesoro si svolgerà nella sera di sabato 15 settembre: la festa patronale durerà per tutto il weekend.

Nell’ambito della mostra ”Stagioni dell’Arte a Varese. Ritratti di Vivi Papi” venerdì 14 settembre alle 16.00 al Battistero di Velate si terrà un incontro con Daniele Cassinelli, direttore dei musei Civici varesini dal titolo “Storia della fotografia a Varese dagli albori a Vivi Papi”, mentre domenica 16 settembre, sempre al Battistero alle 16, si terrà un evento conviviale dal titolo “ Vivi Papi e ritratti di Guttuso: i ricordi dei velatesi”.

Nell’ambito di “Quel museo chiamato città” a cura di Associazione El Modernista, venerdì 14 settembre alle 18 si va alla scoperta di Biumo Inferiore: 2 ore di passeggiata alla scoperta di Biumo Inferiore, racconti e volti lungo il percorso. L’appuntamento è alle 18.00 con ritrovo a Piazzale Trento (stazione Nord). mentre domenica 16 si va alla scoperta di San Fermo: per le due ore di passeggiata alla scoperta di luoghi e volti il ritrovo è alle 17 alla palestra di Valle Olona, in piazza Don L. Gabbani,1.

Nell’ambito di “Musica nei rioni 2018 – edizione autunnale” a cura di Associazione Italiana Maestri Cattolici, sabato 15 settembre alla Chiesa S. Maria degli Angeli della Rasa alle 21 si terrà il concerto “Laminae Cantus” con Emanuele Cedrone e Livia Rigano al pianoforte.

Per la rassegna Fontane Musicali, a cura di Associazione Coopuf iniziative culturali, l’appuntamento invece è sabato 15 settembre al lavatoio di Santa Maria del Monte in via Beata Caterina Moriggi alle 18.30: li si terrà una rappresentazione musicale a cura del “Collettivo Méliès”.

L’ultimo appuntamento settembrino nei rioni è invece la settimana dopo: per Quartieri in scena, a cura dell’associazione Culturale Progetto Zattera, domenica 23 settembre al Castello di Masnago in via Cola Di Rienzo, alle 16.00 “Concerto per Pinocchio” a cura della Compagnia Lia Locatelli e della Scuola di Musica Santa Cecilia di Barasso.