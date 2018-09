Prima le serrande colorate, ora anche l’hashtag e gli adesivi per raccontare che in via San Giovanni Bosco è «meglio». Lo dicono alcuni commercianti della stretta strada nel centro storico pedonale di Gallarate, che da qualche mese stanno lavorando insieme per proporre una visione diversa della via, farne un punto di attrazione nel centro storico, con un tocco un po’ alternativo ma tutt’altro che esclusivo.

Il punto di partenza è questo: via San Giovanni Bosco è una via già di suo vivace, quasi a ogni ora del giorno, di certo dal pomeriggio e alla sera. Ma è anche una via con qualche problema, forse proprio perché frequentata quasi a ogni ora del giorno e perché punto di ritrovo di compagnie ragazzini. Qualche episodio un po’ sopra le righe e qualcuno decisamente serio hanno finito per creare un “problema” legato alla via, compreso qualche screzio con i residenti. Che in realtà fa da contraltare anche ad una certa vivacità commerciale negli ultimi due anni, proprio legati ai locali dove mangiare e bere, anche di qualità (ma non solo bere e mangiare).

Così dalla primavera scorsa alcuni esercenti si sono messi insieme per pensare ad una visione diversa: primi eventi a fine maggio, con le serate all’aperto e un sabato sera trasformato in evento (pensato da Gabriele Colombo di Abitare Le Idee), per dipingere le serrande con tre opere di street art. «Si parla spesso male della via, volevamo invece dare un segnale diverso, che c’è qualcosa che sta funzionando» spiega Simone Castiglione, titolare del Barley House, il primo beer shop aperto a Gallarate.

Sul finire dell’estate invece si sono inventati gli adesivi per dire – appunto – che in via San Giovanni Bosco si trovano “la birra migliore”, “le t-shirt fighe”, “il kebab migliore”, ma pure i dischi in vinile. Quasi a dire che sotto sotto, via San Giovanni Bosco stessa è “migliore”, se non delle altre, almeno dell’immagine data negli ultimi anni. Inevitabile anche l’hashtag dedicato, #sgbgalla, a sostenere la comunicazione sui social.